Премьер РФ увеличил финансирование ТОР "Надеждинская" с 6 до 33,6 миллиардов рублей

Мишустин (третий слева) на авиазаводе во время поездки на Дальний Восток Фото: Елена КРИВЯКИНА

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин одобрил постановление, призванное увеличить финансирование ТОР "Надеждинская". Объем федеральных вложений вырастет с 6 миллиардов рублей, до 33,6 миллиарда рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России. Средства пойдут на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для инвестпроектов, а также потенциальных фирм-резидентов ТОР. На территории планируют проекты в сфере транспорта, логистики, рыбопереработки, стройматериалов и продуктов питания. К слову, именно на этом участке развернется часть Спутника - "пристройки" к Владивостоку, которая позволит сделать первую на Дальнем Востоке конгломерацию с миллионом жителей.

Напомним, ТОР - инструмент развития территорий, чтобы стимулировать приоритетные отрасли экономики: резидентам (чаще всего это промышленные компании) ТОР доступны льготы и преференции, сниженные налоги. Всего в ДФО таких 22, где 547 резидентов и больше 4,4 триллиона рублей инвестиций.

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