Во Владивостоке возле ТЦ обворовали пенсионера ФСБ

Во Владивостоке обворовали пенсионера спецслужб. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поход в торговый центр на Второй Речке обернулся для жителя Владивостока кражей сумки с личными вещами. Среди похищенного оказались различные документы, а также банковская карта, с которой преступники сняли деньги. Невнимательный покупатель оставил на время сумку без присмотра, за что и поплатился.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», мужчина лишился сумки после похода в один из торговых центров на улице Русской. По его словам, добычей вора стала новая радиостанция, паспорт, пенсионное удостоверение сотрудника ФСБ, автомобильные права, а также лицензия на добычу копытных животных, банковская карта и другие документы.

Вскоре после кражи мужчине пришло СМС о том, что с его карты сняли несколько тысяч рублей. Пострадавший пенсионер спецслужб заблокировал карту и обратился за помощью в полицию.

В поисках преступника оперативникам помогут камеры наблюдения в ТЦ, которые могли зафиксировать хищение личных вещей. Сейчас специалисты проводят проверку и ищут причастных к преступлению.

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