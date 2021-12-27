Во Владивостоке забрать губернаторские подарки детям, которые еще не ходят в детсад, можно 28 декабря

Подготовлено во Владивостоке 56 тысяч сладких наборов. Фото: пресс-служба мэрии

Родители детей, которые только стоят в очереди в детский сад, могут также получить губернаторские подарки. Для этого нужно прийти в указанные пункты до вечера вторника, 28 декабря, до 16:00.

- Если ребёнок стоит на очереди в детский сад в определённом районе, то родители могут получить подарок на него, придя с документами в школу, закреплённую для выдачи подарков в этом районе, - сообщи в пресс-службе мэрии.

Прикрепленные к садикам Первомайского района могут получить подарки в школе №50 (Олега Кошевого, 26): 260-31-85.

Первореченский район - школа №38 (проспект 100-летия Владивостока, 29а) - 263-32-34;

Ленинский район - школа №40 (Толстого, 54) - 226-81-31;

Советский район - школа №61 (Бородиснкая, 27) - 232-56-34;

По всем вопросам можно обратиться в городское управление образования - Адмирала Фокина, 11, 253-46-72.

Губернаторские подарки выдают детям от трёх лет и ученикам начальных классов. Всего в этом году подготовили около 56 тысяч подарочных наборов – 26 тысяч для дошкольников и более 29 тысяч – для учащихся начальных классов.

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