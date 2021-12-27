В Приморье зафиксирован исторический максимум потребления электроэнергии

Фото: АО «ДРСК»

Энергетики «Приморских электрических сетей» (филиала АО «ДРСК») в круглосуточном режиме контролируют работу энергообъектов в период аномальных холодов. В крае зафиксирован исторический максимум потребления электроэнергии за весь период наблюдений.

С 22 по 27 декабря в Приморье действует штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. Особенно остро эта проблема встала в Надеждинском районе, где массовое жилое строительство дало прирост потребления электроэнергии за год на 30%. По данным, зимних контрольных дней замеров за последние три года пиковые нагрузки возросли в 1,5 раза.

Усугубляет ситуацию и самовольное увеличение потребляемой мощности самими жителями района. Люди, живущие в СНТ, сети которых не рассчитаны на круглогодичное проживание, массово устанавливают энергоемкое электрическое отопление, потребляя значительно больше заявленных 15 кВт. Потребление мощности выше объема, указанного в договоре электроснабжения имеет негативные последствия для всех, кто проживает рядом с недобросовестным потребителем – происходят частые отключения электроэнергии, падение или перепады напряжения в сети, что нередко становится причиной поломки бытовых электроприборов. Проблемы с перебором мощности касаются ряда садовых товариществ на территории поселка Соловей ключ. Электросетевые объекты на землях товариществ находятся в собственности и оперативном управлении СНТ. Как правило, обслуживанием этих сетей никто не занимается из-за отсутствия ответственных за электросетевое хозяйство. Энергетики филиала неоднократно обращались к председателям СНТ с просьбой привести свои линии в надлежащее состояние.

Филиал «Приморские электрические сети» в этом году выполнил ряд мероприятий, чтобы улучшить ситуацию с качеством электроснабжения в населенных пунктах Надеждинского района. Так, в этом году в рамках реализации программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» (МиРЭК) на территории Приморья энергетики приморского филиала ДРСК завершили работы по увеличению установленной мощности на подстанции 35/10 кВ «Соловей ключ» до 20 МВА.

Проведены работы в селе Ключевое и основной части поселка Соловей ключ, введена новая линия (фидер №17), которая позволила перевести часть нагрузки с фидера №6, на котором фиксировались перегрузки. Также по фидеру №6 ПС Соловей Ключ произведен монтаж провода АС-70 в дополнение к существующему, что позволило повысить пропускную способность линии.

В следующем году для электроснабжения поселка Соловей ключ планируется строительство двух подстанций 35/6 кВ «Дачная» и «Вираж». Выполнение этих мероприятий позволит улучшить качество и надежность электроснабжения потребителей.

Ранее выполнены работы по нормализации напряжения в селе Прохладное, проведена замена части провода Ф-20 ПС Надеждинская. Работы по этой линии завершаются, идет замена кабеля.

На время проведения работ энергоснабжение потребителей в селе Прохладное обеспечивают три дизель-генераторные установки общей мощностью 0,75 МВА.

Специалисты филиала и Контакт-центра АО «ДРСК» ведут круглосуточный мониторинг обращений жителей, поддерживают обратную связь. О нарушении электроснабжения можно сообщать в Единый Контакт-центр ДРСК 8-800-1000-397.

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