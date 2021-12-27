Во Владивостоке открылся временный храм на Тихой из-за просьб жителей

Первое богослужение пройдет 7 января 2022 года в 12:00. Фото: Владивостокская епархия

Во Владивостоке месяцем интересовались религиозным сооружением в районе бухты Тихой - в декабре на участке возвели временный храм святого апостола Андрея Первозванного, сообщили во Владивостокской епархии.

Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир посетил площадку 19 декабря. Сейчас, уточнили в епархии, продолжается разработка проекта здания основного храма Андрея Первозванного. Временный храм почти закончен, сейчас там ведется внутренняя отделка, утепление стен, установка окон.

- Возведение православного храма на данном участке позволит не только сохранить видовую площадку на панораму бухты Тихая и доступ к ней для всех желающих, но и благоустроить ее: на месте пустыря со стихийным рынком, действующим здесь на протяжении многих лет, будет разбит сквер. После завершения разработки проекта основного храма и благоустройства территории он будет доступен для ознакомления и последующего обсуждения, - уточнили в епархии.

Напомним, строительство храма на этом участке - инициатива самих жителей бухты Тихой, прихожан храма святого апостола Андрея Первозванного. Объект вызвал споры: не все хотели видеть религиозное сооружение на участке. Более того, здание появилось неподалеку от возвышенности, где располагается обелиск 19-ти морякам Сибирской флотилии, расстрелянным в октябре 1907 года у форта Линевича за участие в вооруженном бунте.

Временный храм благоустроят до конца года - первое богослужение пройдет 7 января в праздник Рождества Христова (12:00).

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