Врачи Владивостока провели сложную операцию и за час спасли будущую маму, у которой обнаружили гигантскую миому

Врачи дальневосточной столицы спасли роженицу, у которой обнаружили миому матки. Фото: пресс-служба родильного дома №3.

В дальневосточной столице у местной жительницы перед родоразрешением врачи обнаружили миому матки. Один из миоматозных узлов достиг гигантских размеров. Об этом рассказали в пресс-службе роддома №3.

В родильный дом №3 во Владивостоке поступила женщина, у которой врачи при проведении УЗИ обнаружили миому матки. При госпитализации выяснилось, что диагноз женщине поставили еще до беременности, и на тот момент опухоль не была такой большой. На момент нахождения в роддоме вес миоматозного узла достиг 600 грамм, а диаметр 32 сантиметра.

Для пациентки это была первая и долгожданная беременность. В результате консилиума приняли решение сделать кесарево сечение.

Плановая операция прошла с использованием современных технологий, аппарата для сбора крови. Для экстренного устранения возможных осложнений присутствовал сосудистый хирург.

- Операция была сложной и длилась около часа. Мы убрали опухоль и приложили все усилия, чтобы пациентка смогла и в будущем стать мамой, - рассказала Елена Кравченко, врач высшей категории и заместитель главного врача по лечебной работе ВКРД №3.

В результате успешного лечения жительница родила здорового ребенка и сможет стать мамой и в будущем.

Родильный дом №3 – это городское объединение, которое включает женскую консультацию, акушерский и гинекологический стационары. Слаженная работа врачей помогает оказывать быструю и качественную помощь женщинам Владивостока и всего Приморья.

- Наше медицинское учреждение является основной базой кафедры акушерства гинекологии ВГМУ, что позволяет внедрять современные научные подходы в диагностике и лечении заболеваний. Работа акушерского стационара проводится с применением новых технологий родовспоможения, направленных на повышение качества медицинской помощи, удовлетворённости пациентов пребыванием в роддоме, - рассказала Светлана Сагайдачная, главный врач родильного дома.

Врачи третьего родильного дома рекомендуют жительницам Приморья, которые планируют беременность, пройти оценку состояния соматического и репродуктивного здоровья.

Отметим, что приморские женщины доверяют этому медицинскому учреждению и на протяжении года сами выбирали врачей и клиники, которых, по их мнению, смело можно назвать профессионалами. В итоге родильный дом №3 стал лауреатом Всероссийской премии «ПроДокторов 2021».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во имя человеческих жизней: роддом №3 во Владивостоке признан одним из лучших

Специалисты больницы делают все, чтобы дети рождались здоровыми (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.