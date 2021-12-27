В «Восточном Порту» отметили заслуги лучших работников предприятия

Фото: АО «Восточный Порт»

В конференц-зале управления АО «Восточный Порт» состоялось ежегодное торжественное собрание, посвященное присвоению работникам предприятия почетного звания «Ветеран морского порта "Восточный Порт"». Сегодняшний день, 27 декабря, в корпоративных датах стивидорной компании значится днем открытия первого причала: именно с этого знаменательного события началась летопись трудовой деятельности «Восточного Порта» – крупнейшего порта на Дальнем Востоке страны. И именно в эту дату руководство предприятия традиционно чествует своих работников, награждая их за многолетний и добросовестный труд.

В текущем году ветеранами «Восточного Порта» официально стали 24 работника компании. Управляющий директор Акционерного Общества Вадим Байбак вручил ветеранам почетные знаки, удостоверения и подарки, отметив значительный вклад каждого в работу предприятия.

– Хочу поблагодарить всех ветеранов за добросовестную работу, за те рекордные результаты, которые имеем на данный момент. Благодаря вашему труду «Восточный Порт» – мощное и высокотехнологичное предприятие. Мы видим и ценим вклад каждого нашего сотрудника, – обратился к ветеранам Вадим Байбак.

Положение о почетном звании «Ветеран морского порта "Восточный Порт"» было издано в июне 1999 года, оно присваивается женщинам, проработавшим на предприятии 20 лет, и мужчинам – 25 лет. Все работники, получившие звание ветерана Порта, имеют право на разовое материальное поощрение при выходе на пенсию и на получение льготных путевок в санатории и дома отдыха в рамках принятого коллективного договора АО «Восточный Порт».

Фото: АО «Восточный Порт»

Сегодня ветеранами «Восточного Порта» официально стали:

Богатыренко Ольга – старший тальман ППК-3

Брылев Александр – слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин ППК-3

Бурлаков Вячеслав – инженер-электроник ППК-3

Великанов Сергей – пожарный ВСПОиР

Гудко Елена – инженер ППК-1

Козлов Николай – докер-механизатор ППК-1

Колодько Лина – бухгалтер-экономист финансового отдела

Котов Алексей – монтажник санитарно-технических систем и оборудования ОКТС

Круглик Игорь – докер-механизатор ППК-3

Маркин Андрей – слесарь-ремонтник ППК-3

Мусаев Резван – стивидор-начальник смены ППК-3

Некко Людмила – начальник административно-хозяйственного отдела Порта Некревич Анатолий – пожарный ВСПОиР

Первова Лариса – старший тальман ППК-3

Романов Александр – пожарный ВСПОиР

Сасюк Константин – электромонтер по ремонту оборудования Электрохозяйства Порта

Солуянов Виталий – машинист котельной ППК-3

Соробогатов Алексей – вулканизаторщик ППК-3

Сяпкаев Дамир – докер механизатор ППК-3

Убыкунь Сергей – монтер пути ППК-3

Чайцын Сергей – сменный помощник капитана Портового флота

Чмутин Виталий – механик ВСПОиР

Шлепетис Юлия – начальник грузового склада ППК-3

Юн Маргарита – дежурная бюро пропусков ВСПОиР

Фото: АО «Восточный Порт»

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