Как контролируют качество зимнего дизельного топлива

Фото: Вадим ПОПОВ

В компании «Роснефть» создана и успешно работает система контроля качества: от производства нефтепродукта на нефтеперерабатывающем заводе до реализации на АЗС. Семь этапов контроля позволяют гарантировать, что выпуск некачественного продукта на рынок невозможен. Тем не менее качество бензина и дизтоплива проверяют даже на АЗС.

– На АЗС нефтепродукт проверяется как стационарными (по определенному графику, а также в случае обращений клиентов), так и мобильными лабораториями. АЗС не предупреждают о предстоящей проверке, мобильная лаборатория может прибыть в любой момент. Результаты проверок незамедлительно отправляются в центральный аппарат «Роснефти». Если у потребителя возникли какие-то вопросы или претензии к качеству топлива, он может обратиться на горячую линию «Роснефти». Телефоны горячей линии размещены на всех АЗС и АЗК компании. По каждому обращению обязательно проводится проверка, – рассказал заместитель директора Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефтепродукт» Алексей Козловский.

Фото: Вадим ПОПОВ

В новом материале «Комсомольской правды» вы узнаете, как проверяют топливо на нефтебазе, зачем нужны стационарные лаборатории, и как определить качество топлива самостоятельно.

Фото: Вадим ПОПОВ

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