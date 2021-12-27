Известный видеограф из Приморья Антон Конобиевский четыре месяца ездил один по России, чтобы снять уникальный тревел-фильм

Фото: предоставлено Антоном Конобиевским.

Имя Антона Конобиевского – видеографа, блогера и путешественника – известно уже далеко за пределами Приморья. Он успел объездить чуть ли не весь край и немало мест по всей России. А в 2021 году и вовсе решил совершить «марш-бросок» по популярным и малоизвестным труднодоступным точкам нашей страны, и все ради большой и крутой идеи – снять свой фильм. Дорога заняла четыре месяца, за это время Антон побывал в Крыму, на Кавказе, Урале, Алтае, Байкале, Камчатке... Все 23 тысячи километров он в одного проехал на машине, которая ни разу его не подвела.

Во вторник, 28 декабря, в 9:00 Антон окажется в студии радио «Комсомольская правда – Владивосток», где и расскажет о приключениях, своих впечатлениях и, конечно, огромной самостоятельной работе над фильмом, премьера которого запланирована на 29 число.

– В общем и целом поездка была не из легких, как физически, так и морально. Физически потому, что меня больше всего интересовали труднодоступные природные места, и чтобы до многих из них добраться, пришлось очень много ходить, два восхождения на Эльбрус подряд только чего стоят. Ну а моральная сложность в самой сути путешествия: проехать одному через всю Россию и не потерять рассудок совсем непросто, – рассказывает Антон. – Впечатления пушечные, это самое длинное и насыщенное путешествие за всю мою жизнь. Я побывал в невероятных местах, в фильме покажу.

Не самой простой задачей было и создание самой картины: постпродакшн длился чуть больше трех месяцев. По словам блогера, основная сложность была в написании музыки, так как ему пришлось учиться сочинять ее в разных жанрах.

Ну а пока мы ждем Антона в гости, эфир с которым можно будет посмотреть в 9:00 на YouTube-канале издания, предлагаем посмотреть короткий ролик, опубликованный приморцем в его социальных сетях.

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