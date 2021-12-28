28 декабря четыре приморца скончались от Covid-19

Оперштаб опубликовал актуальные на 28 декабря данные. Фото: Иван МАКЕЕВ

Актуальную информацию о коронавирусе в Приморье опубликовал краевой оперативный штаб. Согласно данным, на 28 декабря количество заболевших увеличилось до 100 753 человек, за последние же сутки заразу подхватил 431 житель края.

С начала пандемии справиться с болезнью справилось 84 189 приморцев, за понедельник – 232.

К сожалению, Covid-19 унес жизни 1 533 человек, за последние сутки умерло четыре заболевших.

В Приморье продолжается кампания по вакцинации населения. Хотя бы одним компонентом привито 901 310 жителей края, это около 48 процентов от всех проживающих на территории региона. Этого количества человек мало для создания коллективного иммунитета – для спокойной жизни нужно привить хотя бы 70-80 процентов людей.

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