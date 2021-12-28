Клубы дыма окутали порт: жители Владивостока гадают о том, что происходит в районе города

Дым окутал целый район Фото: Милана СОКОЛ

Жители Владивостока пытаются разгадать причину загадочного дыма, окутавшего один из районов города. На побережье в районе Чуркина клубы густого дыма достигают двадцати метров.

Дым исходит от участка в районе Золотого моста - его видно из нескольких точек Владивостока. Редакция связалась с МЧС Владивостока, однако, по данным ведомства, никаких возгораний в районе не зафиксировано.

При этом споры бурные: многие владивостокцы в сети утверждают, что дым сопровождается сильным запахом:

"Дышать нечем"; "Интересно, что там?", - реагируют жители.

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