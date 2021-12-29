Спасла от угона: жительница Приморья вовремя предупредила о хищении чужого авто

В Приморье несовершеннолетний угнал машину со двора жилого дома Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Бдительная жительница Спасска-Дальнего помогла предотвратить преступление, вовремя сообщив в полицию об угоне чужого авто. Воришку, орудующего отмычками возле машины во дворе, она заметила из окна своей квартиры.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», все произошло на улице Юбилейной. Женщина заметила, что возле Toyota Carina стал крутиться подозрительный парень. Осмотревшись, молодой человек вскрыл замок на двери, а затем сел за руль и завел машину.

Случайным очевидцем его появления стала 38-летняя местная жительница, которая вовремя выглянула из окна. Женщина сразу поняла – это угонщик, поэтому решила вызвать полицию.

Похититель авто успел отъехать со двора лишь на километр, когда был блокирован экипажем ДПС, начавшим его преследование. Выяснилось, что машину жителя Спасска-Дальнего угнал несовершеннолетний.

17-летнего злоумышленника доставили в отделение, а похищенное авто вернули законному владельцу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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