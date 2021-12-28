В Приморье больше 901 тысячи человек привились от COVID-19

Ежедневная заболеваемость немного снизилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 431 человек. За все время пандемии, сообщили в пресс-службе краевого правительства, зафиксировано 100 753 случая заболевания

Не справились с вирусом 1 533 жителя, за сутки от инфекции скончались еще четверо. Выздоровели 232 человека, а за весь период - 84 189.

- Несмотря на незначительное снижение суточной заболеваемости в Приморье сохраняется коечный фонд. Сегодня в 24 медицинских организациях функционируют 2 622 места. Люди продолжают болеть. Остановить заболеваемость можно только через достижение коллективного иммунитета, - рассказали специалисты оперштаба.

Вакцинировались как минимум первым компонентом 901 310 человек, а завершили иммунизацию 700 029 жителей края (134 тысячи человек привились однокомпонентной "Спутник Лайт").

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