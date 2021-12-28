На Контейнерном терминале АО «Восточный Порт» открыта постоянная зона таможенного контроля

Фото: АО «Восточный Порт»

Постоянная зона таможенного контроля (ПЗТК) открыта в рамках реализации первого этапа проекта развития контейнерной площадки на базе Универсального производственно-перегрузочного комплекса АО «Восточный Порт» (ППК-1). С учетом проведения плановых мероприятий, в том числе по установке МИДК (мобильный инспекционно-досмотровый комплекс), значительно сократятся временные затраты на проведение досмотровых операций, а внедрение в производственные процессы программного обеспечения, нацеленного на передачу информации о контейнерах в онлайн-режиме, позволит существенно увеличить пропускную способность терминала.

– Открытие новой контейнерной площадки и организация на ее территории ПЗТК помогут решить существующие проблемы скопления контейнеров в порту Восточный, а также значительно ускорит их выгрузку и отправку получателям без снижения эффективности таможенного контроля, – отметил начальник Находкинской таможни Константин Бондарев.

По оценкам специалистов Находкинской таможни, контейнерооборот в 2021 году увеличился на 30% в сравнении с 2020 годом, через порт Восточный ввезено более 170 тысяч контейнеров. Сегодня маршрут доставки товаров из Азии проходит через восточные портовые терминалы в регионы России и страны Евросоюза, что сокращает сроки доставки грузов и минимизирует транспортные тарифы.

Фото: АО «Восточный Порт»

– В текущий момент мы активно ведем работу по диверсификации бизнеса и планируем привлечение всех грузов, в том числе, контейнерных. АО «Восточный Порт» обладает соответствующими технологическими возможностями для устойчивой логистики экспортно-импортного контейнерного грузопотока на мощностях Универсального комплекса, – рассказала директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

Результат проведения модернизации портовых мощностей и закупка современного перегрузочного оборудования в ходе реализация первого этапа проекта обеспечит погрузку на платформы до 3000 TEU в месяц, отправку и прием 30 контейнерных поездов в месяц. Объем складского хранения составит до 2500 TEU. Текущая мощность терминала составляет порядка 29 тысяч TEU в год, под контейнеры задействовано два причала. В 2022 году в рамках второго этапа будет выделено три причала, с учетом модернизации и покупки новой техники мощность комплекса достигнет практически 90 тысяч TEU. Третий этап, который предполагает полномасштабное использование всех четырех причалов, увеличит мощность до 117 тысяч TEU. Общий объем инвестиций в данный проект составит свыше 800 миллионов рублей.

Фото: АО «Восточный Порт»

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