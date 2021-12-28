Новогодняя ледяная горка вновь открылась в парке Минного городка

Горке рады дети и взрослые. Фото: vl.ru

Усовершенствованная горка в парке Минного городка во Владивостоке вновь откроется для жителей 28 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии.

"Комсомольской правде - Владивосток" стало известно, что в конце горки смонтируют резиновое покрытие, чтобы расширить тормозной путь. Первые гости рассказали, что тормозить не очень удобно, поэтому 28 декабря горку ненадолго закрыли для проведения работ.

Открыли десятиметровую горку для семейного досуга 26 декабря: для гостей устроили игровую программу и фаер-шоу. Теперь горка открыта ежедневно с 11 до 22 часов.

Установили ледяное развлечение возле лестницы - она ведет к остановке "Поликлиника". В день открытия собралось от силы чуть больше десятка детей - уикенд выдался чересчур морозным. Несмотря на это, на площадке развлекали гостей аниматоры в костюмах ростовых кукол и артисты. В указанное время ежедневно будут работать два домика с едой и горячими напитками. В скором времени появятся туалеты.

Как уже писала "Комсомолка", организаторы выбрали участок Минного городка из-за уникального рельефа.

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