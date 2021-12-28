В Лесозаводске мужчина убил незнакомку у кафе ударом по лицу

Обвиняемый ждет скамьи подсудимых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье 37-летний мужчина обвиняется в смерти по неосторожности. Он ненамеренно убил незнакомку у кафе из-за конфликта, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Как стало известно "КП-Владивосток", 4 сентября обвиняемый поссорился с незнакомкой у кафе. Видимо, мужчина не мог поддержать перепалку "на слова" и применил силу. Тяжелейший удар получила потерпевшая в лицо и, не устояв на ногах, упала. Из-за этого она ударилась затылком об асфальт и скончалась на месте из-за серьезной травмы.

Фигурант пойдет под суд по части 1 статьи 118 УК РФ. Санкцией статьи может быть крупный штраф с исправительными работами, а также лишение свободы от двух до трех лет.

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