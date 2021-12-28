Российских врачей приглашают на учебу в Корею

Эксперты из Кореи и России обменялись опытом развития цифрового здравоохранения. Фото: Диана БЕЛАЯ

Эксперты из Кореи и России обменялись опытом развития цифрового здравоохранения. Они уверены, что сотрудничество в этой сфере поможет не только улучшить качество медицинских услуг, но и изменить некоторые подходы к диагностике и лечению заболеваний.

Людям нужен помощник

Директор Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) Квон Сун-ман отметил, что благодаря использованию искусственного интеллекта и больших данных, цифровая трансформация сектора медицинских услуг существенно ускорилась. Также на это оказали влияние четвертая промышленная революция и пандемия коронавируса.

Проректор ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России Сергей Лебедев уверен, что современные и традиционные методики уже теряют актуальность:

– Скорость обновления медицинской информации повышается, растет количество, как известных заболеваний, так и медикаментов. Немаловажный фактор – повышение скорости миграции населения, ведь теперь человек может попасть в ситуацию, когда его медицинская история недоступна врачам, а сам ее рассказать он не может по каким-либо причинам.

Теперь помощь доступна на кораблях

Одна из важнейших задач цифровизации – повышение качества услуг в любой точке страны. В качестве примера решения подобной задачи профессор Пусанского национального университетского госпиталя Ли Хо-сок рассказал о проекте телемедицины океанских судов, реализованном в Пусане. На таких судах нет врачей, а отправляться в ближайший порт каждый раз, когда член экипажа почувствует недомогание, чревато задержкой рабочих процессов.

– Мы заранее предоставляем судам портативные устройства и системы, необходимые для телемедицины и проводим обучение. Это дает возможность просматривать цифровые медицинские данные удаленной медицинской бригадой больницы Пусанского национального университета через спутники. Моряки могут назначать и менять запись на прием к врачу удаленно с судна, а также удаленно загружать различные медицинские данные. Благодаря этому на одном из глубоководных судов у двадцатилетнего моряка смогли диагностировать редкий синдром Бругада и оказать ему соответствующую медицинскую помощь.

В чем польза сотрудничества?

Благодаря работе Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) налажены связи между медицинскими организациями Кореи и России. Многочисленные подписанные соглашения и возможность изучить зарубежный опыт помогают развивать общемировую медицину. В свою очередь «Korea International Medical Association» активно прорабатывает развитие рынка международных медицинских услуг и медицинского туризма. Благодаря этому российские специалисты могут отправиться на заграничную стажировку «Medical Korea Academy».

– Данная программа была запущена в 2007 году. Из-за ситуации с коронавирусом обучение проходит в дистанционном формате. Студенты могут выбрать из семи учебных курсов. Они включают три области хирургической техники (гепатобилиарная система, поджелудочная железа, желудочно-кишечный тракт и колоректальная хирургия), три области терапевтической техники (эндоскопическая техника, техника эхокардиографии, инфекционный контроль), и медицинские ИКТ в неклинической области. Сейчас в разработке новые программы: хирургическое лечение груди и щитовидной железы. Обучающие материалы готовят ведущие специалисты лучших медучреждений Кореи.

Для прохождения стажировки российским специалистам необходимо знать корейский язык на третьем уровне TOPIK. Месяц обучения стоит 3000 долларов, однако страна-партнер заключает соглашение о реализации образовательных программ с KHIDI, утверждает спонсорское участие (стипендию) для стажеров и оплачивает расходы на обучение. В свою очередь, Министерство здравоохранения и социального обеспечения Кореи дает допуск на осуществление ограниченной медицинской практики, чтобы стажеры могли беспрепятственно проходить клиническую подготовку, – рассказала руководитель PR отдела в области здравоохранения KHIDI Пак Хё-Лим.

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