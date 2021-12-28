В Приморье виновником чудовищного ДТП с шестью машинами оказался водитель "без тормозов"

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

В полиции Приморья прокомментировали чудовищное ДТП, произошедшее накануне, 27 декабря на 715 километре дороги Владивосток-Уссурийск (у села Сиреневки). На место выехали скорая и МЧС, водители вытащили из легковушки очевидцы.

В пресс-службе краевого МВД сообщили, что 48-летний водитель большегруза Hino Ranger ехал в Уссурийск. Оказалось, перед выездом он не проверил техническую исправность машины: тормозная система просто не сработала, и фура влетела в Toyota Prius. После это водитель без возможности остановиться влетел в Nissan Vanette, а затем и половину Nissan X-Trail снесло прицепом большегруза, как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток".

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

По инерции водитель Nissan X-Trail врезался в Prius, а затем и повалил грузовик Volvo FH. Пострадал водитель Hino Ranger - его госпитализировали. К слову, стаж вождения мужчины - 21 год. В уходящем году привлекался к "административкам" дважды.

- В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований, - уточнили в пресс-службе ОГИБДД ОМВД по Надеждинскому району.

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