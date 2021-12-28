Создаем комфортный город вместе: в Находке прошла «Неделя добра»

Фото: АО «Восточный Порт».

Сотрудники АО «Восточный Порт», волонтеры Фонда и представители администрации Находки по сложившейся доброй традиции посетили с поздравлениями и новогодними подарками сотни юных и взрослых жителей Приморья – ветеранов, тружеников тыла, детей войны, дошкольников, сотрудников социальных благотворительных организаций, воспитанников детских домов и социально-реабилитационных учреждений.

Во многих учреждениях участников «Недели добра» встречали как старых знакомых – с искрами радости в глазах и улыбками благодарности. Соблюдая все меры санитарной безопасности, гости вместе с детьми участвовали в творческих номерах, утренниках, водили хороводы и, конечно же, оставили под новогодними елками подарки ребятам. Жителям старшего поколения добровольцы пожелали крепкого здоровья, благополучия, мира и уюта, вручили подарки к Новому году от АО «Восточный Порт».

Фото: АО «Восточный Порт».

– От предыдущих «Недель добра» акция в этом году отличалась, прежде всего, масштабами. В 2019 году волонтеров можно было пересчитать по пальцам; а сегодня – несколько десятков, даже приходилось выбирать, – отметил вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта. – Дорогие друзья, большое спасибо всем вам – тем, кто вместе с нами принял участие в этом добром и благородном мероприятии – предновогоднем марафоне «Неделя добра». Несомненно, что в новом, 2022 году наша общая работа будет продолжена и, я уверен, что вместе с вами мы сделаем окружающее пространство лучше, комфортнее и справедливее.

Фото: АО «Восточный Порт».

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