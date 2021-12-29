Горе-киллер, который не смог убить владельца фитнес-клуба с двух раз, пойдет под суд

За неудачную попытку убийства грозит серьезный срок Фото: Василий Вахрин

В Артеме утверждено обвинение в отношении местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство и незаконном приобретении и хранении огнестрела. Фигурант ждет суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", в третьей декаде сентября 2021 года обвиняемый пришел в офис фитнес клуба по улице Кирова в Артеме. Цель была одна: отомстить убийством владельцу, 36-летнему предпринимателю. Запись попала на видео. На кадрах мужчина пустил не менее двух летальных выстрелов. Однако произошла осечка.

Больше выстрелить не вышло - скрутили на месте. Мужчина был доставлен в отдел полиции. Теперь фигуранту грозит суд, обвинение утвердил прокурор. Он обвиняется по части 3 статьи 39, статьи 105 УК РФ (покушение) и в части 1 статьи 122 УК РФ (хранение оружия).

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