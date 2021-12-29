В Приморье число заболевших COVID-19 за сутки снизилось до 428 человек

Привито больше 900 тысяч жителей
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Приморье впервые за последние два месяца серьезно снизилось число ежедневной заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки заразились 428 человек, всего зафиксировано 101 181 случай заражения.
Выздоровели 460 человек. Всего болезнь одолели 84 649 жителей. К сожалению, пятеро приморцев скончались за минувшие сутки, всего инфекция унесла жизни 1 538 жителей.
Напомним, продолжается кампания массовой вакцинации - привито как минимум первым компонентом уже 904 030 человек (+2720 человек за минувшие сутки). Завершили иммунизацию больше 700 тысяч жителей.
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