В Приморье число заболевших COVID-19 за сутки снизилось до 428 человек

Привито больше 900 тысяч жителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье впервые за последние два месяца серьезно снизилось число ежедневной заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки заразились 428 человек, всего зафиксировано 101 181 случай заражения.

Выздоровели 460 человек. Всего болезнь одолели 84 649 жителей. К сожалению, пятеро приморцев скончались за минувшие сутки, всего инфекция унесла жизни 1 538 жителей.

Напомним, продолжается кампания массовой вакцинации - привито как минимум первым компонентом уже 904 030 человек (+2720 человек за минувшие сутки). Завершили иммунизацию больше 700 тысяч жителей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.