Снег и потепление ожидают в Приморье до 30 декабря

Осадки, предположительно, пройдут 29 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Приморья рассказали о погоде на предновогодние дни. С 28 декабря началась перестройки воздушных потоков: поэтому 29 декабря ожидают теплую и слегка облачную погоду, сообщили в Примпогоде.

Как стало известно "КП-Владивосток", температуры будут вновь снижаться уже вечером 29 декабря. Циклон переместится на Японском море, вторгнется порция холода. От -4 до -16 градусов. Усилится северный ветер. Не исключен слабый снег вечером, в том числе во Владивостоке, где будет -6...-8 градусов.

В четверг, 30 декабря, осадки прекратятся. Край посетит еще одна холодная воздушная масса. Зима вновь напомнит о себе. Во Владивостоке похолодает на 5-7 градусов.

Напомним, в новогоднюю ночь в крае ожидают температуру ниже -20 градусов в некоторых районах края. Начало января отметится "крещенскими" морозами, подробнее - в материале КП.

ПО ТЕМЕ:

Синоптики в Приморье расстроили прогнозом о лютых морозах на новогодние каникулы

Борис Кубай сообщил, что погода с 1 по 10 января в Приморье может ощущаться как -40°С (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.