РРПК подвела предварительные итоги года

Фото: Русская Рыбопромышленная Компания.

Русская Рыбопромышленная Компания по итогам 2021 года освоит более 90% квоты на вылов минтая, несмотря на вызовы, с которыми столкнулась отрасль. Объем квоты РРПК на вылов минтая в 2021 году составил 302,3 тысячи тонн.

При сохранении высоких объемов вылова компания наращивает производство замороженной в море продукции из минтая глубокой переработки – филе, фарша и сурими. Рост производства данной высокомаржинальной продукции составил более 50% по сравнению с прошлым годом. Выпущено уже около 2,3 тысяч тонн сурими на первом супертраулере компании «Владимир Лиманов».

РРПК продолжила развитие рынков сбыта – как внутреннего, так и зарубежных. Объем продаж на внутреннем рынке продукции глубокой переработки в 2021 году вырос более, чем на 70% по сравнению с прошлым годом. В частности, в целях увеличения продаж на российском рынке филе минтая заключен долгосрочный контракт с Рыбообрабатывающим комбинатом №1. Были также заключены первые контракты на поставку на внутренний рынок нового продукта – сурими. На развитие продаж этого продукта на внешнем рынке направлены заключенные в 2021 году долгосрочные соглашения с китайскими и японскими партнерами – компаниями COFCO Food Import (Китай) и Daisui (Япония).

В 2021 году РРПК продвинулась в замещении сырьевого экспорта в Китай поставками качественного филе минтая. Партнеры РРПК реализуют данную продукцию компании в национальных розничных сетях Китая и в сфере общественного питания. В 2022 году РРПК планирует обеспечить поставки не менее 5 000 тонн филе минтая в данном регионе. Страны Евросоюза были и остаются крупнейшим для РРПК направлением экспорта филе и фарша минтая. Так, Pacific Rim Group (эксклюзивный дистрибьютор продукции РРПК на экспортных рынках) продолжает планомерно увеличивать поставки филе и фарша минтая в ЕС: объем контрактов филе фарша вырос с 12 тысяч тонн в 2020 году до почти 20 тысяч тонн в 2021-м. В 2022 году планируется нарастить этот показатель до 25 тысяч тонн.

В целях повышения эффективности отгрузок продукции РРПК в Европу и США освоены прямые поставки из порта Владивосток наряду с поставками через Китай и Южную Корею.

– Мы неукоснительно следуем стратегии, направленной на уход от сырьевого экспорта и развитие глубокой переработки внутри страны. Высокое качество продукции, которое обеспечивает глубокая переработка уловов на борту, а также внимательное отношение к запросам и стандартам наших клиентов являются главными приоритетами Компании, – прокомментировал первый заместитель генерального директора РРПК по стратегии и коммерческим вопросам Савелий Карпухин.

РРПК развивает продажи продукции не только из минтая, но и из других объектов промысла. В частности, в 2021 году Pacific Rim Group нарастил продажи сельди в африканский регион на 20% по сравнению с прошлым годом.

В 2022 году компания продолжит наращивать объемы морской глубокой переработки и, соответственно, ее продажи как на внутреннем, так и на внешних рынках. Серьезный прорыв в данном направлении обеспечит ввод в эксплуатацию в 1 полугодии 2022 года еще двух супертраулеров, строительство которых завершается на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.

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