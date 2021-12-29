В Приморье «колдуньи» сняли с пенсионерки порчу на 500 тысяч рублей

Пенсионерка из Приморья отдала лже-целительницам все сбережения Фото: Евгения ГУСЕВА

«Подходи, ты сильно болеешь, все вылечим и порчу снимем!», – такие слова услышала пенсионерка из Уссурийска, когда шла домой. Две незнакомки представились потомственными колдуньями и сразу поставили «диагноз»: порча на смерть и сглаз. И сразу же пообещали все исправить.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток» от собственного источника, неожиданная встреча произошла днем в середине декабря на улице Красина, когда 82-летняя женщина возвращалась домой. Две незнакомки сразу взяли пенсионерку в «оборот», сообщив ей о сильной порче.

Жительница Уссурийска растерялась и стала слушать рассказы о том, что все ее болезни идут от наложенного проклятия. Когда пенсионерка клюнула на уловки мошенниц, «колдуньи» пообещали все вылечить, но при одном условии.

Они уверили женщину в том, что ей нужно принести им все свои сбережения, с которыми они проведут особый ритуал и снимут порчу. Как под гипнозом, пострадавшая сходила домой и вынесла незнакомкам 500 тысяч рублей, которые взяли деньги и ушли «колдовать», обещая вскоре все вернуть уже без сглаза.

Только позже пенсионерка поняла, что стала жертвой аферисток, поэтому обратилась за помощью в полицию. По ее словам, одной из обманщик около 60 лет и она крупного телосложения. Ее напарница худая и выглядит моложе.

Полицейские опросили жертву лже-целительниц и начали их поиск. По факту мошенничества с крупным ущербом возбуждено уголовное дело.

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