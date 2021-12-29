«Ростелеком» обеспечил мобильной связью и интернетом 9 малонаселенных пунктов Приморского края

Базовая станция в селе Ильмаковка. Фото: предоставлено КП

В 2021 году «Ростелеком» обеспечил мобильной голосовой связью четвертого поколения (4G/LTE) и скоростным мобильным интернетом 9 малонаселенных пунктов Приморского края. Это стало возможным благодаря реализации в регионе второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0).

В рамках проекта компания установила базовые станции в селах Евсеевка, Калиновка, Михайловка, Новониколаевка, Лазаревка, Новотроицкое, Отрадное, Ильмаковка и Чистоводное. Благодаря этому жители населенных пунктов могут пользоваться мобильной голосовой связью четвертого поколения (4G/LTE) и беспроводным интернетом. Высокую скорость передачи данных обеспечивает подключение вышек связи по оптическим линиям.

«Всего за три месяца мы выполнили обязательства по проекту, запланированные на 2021 год. Реализация УЦН 2.0 открыла новые ресурсы для развития малых населенных пунктов. И, что особенно важно в преддверии новогодних праздников, у них теперь есть возможность поговорить по видеосвязи с родственниками и близкими, которые живут в других регионах», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

Базовая станция в селе Отрадное. Фото: предоставлено КП

После запуска базовых станций в эксплуатацию и подключения необходимого оборудования в населенные пункты выезжали сотрудники «Ростелекома» для оформления договоров и выдачи сим-карт жителям. Приход качественного мобильного интернета и сотовой связи стандарта 4G/LTE позволит им получить дистанционное образование и доступ к государственным и муниципальным услугам в онлайн-формате, общаться с друзьями в социальных сетях, пользоваться всеми доступными цифровыми сервисами.

«Реализуемый проект УЦН 2.0 — пример эффективного партнерства государства и бизнеса, он решает важную социальную задачу по устранению цифрового неравенства между городом и селом. Данный проект очень важен для жителей малых населенных пунктов — теперь они могут получить доступ к интернету и пользоваться всеми современными функциями сети. Благодаря национальной программе в Приморском крае уже 9 населенных пунктов получили доступ к мобильной связи и интернету. Эта работа в следующем году будет продолжена», — прокомментировал заместитель председателя Правительства — министр цифрового развития и связи Приморского края Константин Волошин.

«Во время встреч с жителями Чистоводного тема появления связи всегда была одной из основных для обсуждения. Одна из причин — удаленность населённого пункта от основных социально значимых объектов и отсутствие возможности оперативно до них дозвониться. Например, ближайшие отделения пожарной части и скорой помощи находятся в поселке Преображение в 50 километрах от села. Школьники теперь могут начать учиться дистанционно, и суровые погодные условия не повлияют на их учебу в селе Киевка, которое находится в 30 километрах от Чистоводного. А туристы, посещающие природный заповедник «Парк драконов», благодаря мобильному интернету смогут день в день поделиться с друзьями фотографиями», — рассказал глава Лазовского муниципального округа Юрий Мосальский.

В апреле 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. После подписания компания начала реализацию второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0), который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек). Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны, в том числе в 1 198 — до конца 2021 года.

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