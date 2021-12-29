Команда "Красный лис" из Владивостока стала чемпионом Международного союза КВН

Фото: kvn_redfox

Команда Клуба веселых и находчивых из Владивостока - "Красный лис" - стала чемпионом Международной лиги Международного союза КВН, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Сезон, как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", для ребят вышел действительно плодотворным: летом завоевали кубок в Светлогорске, а осенью выбили для себя очередную "путевку в Вышку", став чемпионами Кубка мэра Москвы. Жюри сошлись во мнении, что "Красный лис" и команда "Поэтессы" - победители блока.

Напомним, "Красный лис" - первая команда из Владивостока за последние 16 лет, которая прошла в Высшую лигу.

Чтобы поддержать КВН в Приморье, планируется создать еще 45 новых сборных, это будет возможно благодаря гранту, которая выиграла НКО из Приморья на развитие школьного движения КВН.

ПО ТЕМЕ:

Приморcкая команда КВН выступит в Высшей Лиге в Москве

Владивостокские юмористы завоевали Малый кубок мэра Москвы (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.