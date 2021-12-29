Команда "Красный лис" из Владивостока стала чемпионом Международного союза КВН

Фото: kvn_redfox
Команда Клуба веселых и находчивых из Владивостока - "Красный лис" - стала чемпионом Международной лиги Международного союза КВН, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.
Сезон, как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", для ребят вышел действительно плодотворным: летом завоевали кубок в Светлогорске, а осенью выбили для себя очередную "путевку в Вышку", став чемпионами Кубка мэра Москвы. Жюри сошлись во мнении, что "Красный лис" и команда "Поэтессы" - победители блока.
Напомним, "Красный лис" - первая команда из Владивостока за последние 16 лет, которая прошла в Высшую лигу.
Чтобы поддержать КВН в Приморье, планируется создать еще 45 новых сборных, это будет возможно благодаря гранту, которая выиграла НКО из Приморья на развитие школьного движения КВН.
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