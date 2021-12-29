Попечительский Совет Фонда «Восточный Порт» подвел итоги уходящего года.

Фото: АО «Восточный Порт»

Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» подвел итоги свой работы в уходящем году на итоговом заседании Попечительского Совета Фонда. Участники Совета – известные и уважаемые во Врангеле люди разных профессий – рассказали о реализации в микрорайоне мероприятий в рамках исполнения Фондом «Восточный Порт» 12 программ социального развития, направленных на улучшение качества жизни, обеспечение экологической безопасности, популяризацию волонтерского движения, содействие развитию культуры, образования, здравоохранения и спорта.

Члены Попечительского Совета отметили активизацию в 2021 году волонтерского движения, обратной связи со стороны жителей поселка и социальных организаций – в разы возросшее число обращений, благодарности за выполненную Фондом работу, готовности помочь и реальной помощи в проведении различных акций и мероприятий. Также попечители озвучили свои предложения, касающиеся эффективной деятельности Фонда «Восточный Порт», и обсудили другие важные вопросы повестки заседания.

– Главное направление нашей общей работы на следующий год – продолжить делать Врангель лучше и комфортнее для жизни людей. Есть планы по школам, детским садам, по поддержке медицины, – поделился вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта. – Однако есть у нас и амбициозный проект. Год назад ушел из жизни настоятель Храма Живоначальной Троицы поселка Врангель – Отец Александр. Он входил в наш Попечительский Совет: совместно мы успели сделать много хороших и добрых дел. В конце 90-х Отец Александр решил построить во Врангеле Храм и свою мечту вместе с единомышленниками он осуществил. Но прошло много лет, и сейчас Храм требует ремонта. В память об Отце Александре, замечательном человеке, этим мы и займемся в следующем году.

Фото: АО «Восточный Порт»

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