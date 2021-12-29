Прокуратура Приморья рассмотрела дело в отношении ОПГ из 12 автоподставщиков

В группе было 7 членов и 5 посредников
Фото: Артем КИЛЬКИН
Обвинительное заключение утвердил зампрокурора Приморского края Илья Малофеев. Масштабы нешуточные: речь идет о деле в отношении 12 жителей Приморья, которые обвиняются в серии автоподстав, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", ущерб составил 3 миллиона рублей. Нажиться фигуранты смогли на 7 эпизодах липовых ДТП: доход получали со страховок.
По версии следствия, с июня 2017 года по январь 2018 года преступная группа из 5 человек с 7 посредниками на японских иномарках умышленно совершали ДТП, заранее определяя, какой автомобиль станет пострадавшей стороной в аварии. Затем они оформляли ДТП и, будучи страхователями, получали суммы от компании страховщика. Общий урон составил 3 миллиона рублей.
Фигурантов ждут в Ленинском районном суде для рассмотрения дела по существу. Приговор вынесут по статье 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Впрочем, ребята не рекордсмены бизнеса: в Приморье обнаружена целая семья, устроившая 160 автоподстав.
Фиктивные ДТП в самом "автомобилизированном" городе Дальнего Востока - больная тема. Власти хотят сделать этот бизнес неприбыльным: в Приморье создана мониторинговая группа. Ранее Центробанк назвал незаконным ограничения продажи полисов ОСАГО в Приморье (край находится в красной зоне риска ОСАГО).
ПО ТЕМЕ:
В Центробанке назвали незаконными попытки ограничить продажу полисов ОСАГО в Приморье
В крае создали группу мониторинга и координации (подробнее)
Семья автоподставщиков во Владивостоке устроила больше 160 ДТП
Любители легких денег ловят невнимательных водителей на популярных развязках, среди пострадавших Rolls-Royce за 20 миллионов (подробнее)
Читайте на WWW.DV.KP.RU: https://www.dv.kp.ru/daily/28357/4504348/
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.