Прокуратура Приморья рассмотрела дело в отношении ОПГ из 12 автоподставщиков

В группе было 7 членов и 5 посредников Фото: Артем КИЛЬКИН

Обвинительное заключение утвердил зампрокурора Приморского края Илья Малофеев. Масштабы нешуточные: речь идет о деле в отношении 12 жителей Приморья, которые обвиняются в серии автоподстав, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", ущерб составил 3 миллиона рублей. Нажиться фигуранты смогли на 7 эпизодах липовых ДТП: доход получали со страховок.

По версии следствия, с июня 2017 года по январь 2018 года преступная группа из 5 человек с 7 посредниками на японских иномарках умышленно совершали ДТП, заранее определяя, какой автомобиль станет пострадавшей стороной в аварии. Затем они оформляли ДТП и, будучи страхователями, получали суммы от компании страховщика. Общий урон составил 3 миллиона рублей.

Фигурантов ждут в Ленинском районном суде для рассмотрения дела по существу. Приговор вынесут по статье 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Впрочем, ребята не рекордсмены бизнеса: в Приморье обнаружена целая семья, устроившая 160 автоподстав.

Фиктивные ДТП в самом "автомобилизированном" городе Дальнего Востока - больная тема. Власти хотят сделать этот бизнес неприбыльным: в Приморье создана мониторинговая группа. Ранее Центробанк назвал незаконным ограничения продажи полисов ОСАГО в Приморье (край находится в красной зоне риска ОСАГО).

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