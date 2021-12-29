С 30 декабря жители и гости Владивостока смогут отправиться в гастрономическое путешествие на Foodliner

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Foodliner в кинотеатре «Океан» – это новый фуд-холл, который, как круизный лайнер, отправит вас в гастрономическое путешествие для знакомства с культурой разных стран.

На борту фудлайнера представлено 17 кухонь мира и более 300 блюд. Вечером здесь можно расслабиться на атмосферном антресольном этаже вместе с друзьями за барной стойкой одного из баров.

Каждую неделю, со среды по воскресенье, на фудлайнере будут проходить яркие, классные, запоминающиеся мероприятия – живая музыка, кулинарные мастер-классы, выставки, показы.

И, конечно, кинотеатр «Океан» – это еженедельные премьеры фильмов.

На фудлайнере есть все, чтобы наполняться яркими эмоциями и получать гастрономическое удовольствие.

Держим курс на гастрономический остров. И приглашаем вас с 30 декабря рассекать вместе по гастроволнам.

Фото: предоставлено «КП»

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