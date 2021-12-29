Двое детей пострадали в ДТП с автобусом из-за пьяной автолюбительницы в Уссурийске

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

В Приморье полиция устанавливает обстоятельства ужасной аварии в Уссурийске. Нетрезвая женщина-водитель въехала в Toyota Prius, который по инерции толкнул еще один "Приус" и маршрутный автобус. Пострадали двое детей и женщина в салоне одной из машин, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", ДТП произошло в районе дома №133 на Владивостокском шоссе. По предварительным данным, 53-летняя женщина на Mitsubishi Outlander выехала на "встречку", двигаясь по шоссе со стороны улицы Заречной. Mitsubishi врезался в Toyota Prius (водитель пострадал), тот развернулся поперек дороги, после чего с ним столкнулся еще один Prius, который ехал в попутном направлении. В салоне были жена и двое детей. Они госпитализированы, 37-летний водитель отделался легкими ссадинами.

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Mitsubishi при этом отбросило назад, в результате чего машина вьехала в стоящий на остановке автобус. Пассажиры не пострадали.

Виновница ДТП, стаж вождения которой, к слову, 26 лет, оказалась пьяна. На нее составлены административные протоколы. Назначено проведение исследований, обстоятельства уточняются.

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