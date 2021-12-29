407 тысяч квадратов жилья на 30 гектарах: ДОМ.РФ анонсировал масштабную застройку Патрокла во Владивостоке

Более 400 тысяч квадратов жилья собираются построить на Патрокле. Фото: patrokl.info

Микрорайон Патрокл во Владивостоке станет площадкой для реализации самого масштабного проекта ДОМ.РФ в 2022 году. Институт развития планирует построить на 30,3 гектарах земли более 400 тысяч квадратных метров жилья.

Государственная структура анонсировала планы на следующий год на официальном сайте. В 2022 году корпорация планирует реализовать четыре крупных проекта по строительству более полумиллиона квадратных метров жилья в Приморском крае, Владимирской и Новосибирской областях. Масштабное строительство будет вести входящая в ГК ДОМ.РФ компания «ДОМ.РФ Девелопмент».

При этом, судя по релизу ДОМ.РФ, подавляющую часть «новых квадратов» планируется ввести именно во Владивостоке.

- Наиболее крупный проект «ДОМ.РФ Девелопмент» планирует реализовать во Владивостоке — на участках в бухте Патрокл (ул. Басаргина, Катерная и Можайская) общей площадью 30,3 га с общим градостроительным потенциалом 407 тыс. кв. м жилья, - отмечается в пресс-релизе.

Напомним, что ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в следующем году в регионе планируется сдать рекордный миллион квадратных метров жилья.

- В прошлом году, при плане в 500 тысяч, мы сдали 650 тысяч квадратных метров, в этом году мы сдаем 800 тысяч, на следующий год мы выходим на показатель - 1 миллион, - сказал глава Приморья.

По темпам жилищного строительства Приморье является безоговорочным лидером Дальнего Востока.