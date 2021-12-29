С квартирой выкупил дорогу: в Приморье "хозяева" улиц гонят приезжих

Несанкционированный знак появился у жилого дома. Фото: chernosliv18

В Уссурийске жильцы одного из домов на Раздольной, 22, отгоняют непрошенных гостей. На парковке они установили табличку "Внимание! Запрещено посторонним лицам парковать автомобили".

- Феодалы, по такой логике гости теперь ходят пешком? - подписал фотографию автор.

Об этом сообщили в соцсетях (chernosliv18). Легко установить, что знак не несет юридической силы: приобретенная квартира не дает права что-то запрещать на жилой территории. На это обратили внимание в комментариях:

- Когда с квартирой купил ещё и улицу, - шутливо написал житель.

Приморцы начали бурные споры в комментариях: кто-то поддержал мнение, что затея глупая, другая часть пользователей серьезно сетует на тех, кто не живет в доме, но паркуется на территории, не оставляя места жильцам.

- Это не бред, так как возле нашего дома на парковку ставят машины жильцы дома 26, а нам свои машины некуда поставить, парковки и так нет, ещё и с другого дома ставят, как с этим бороться? - объяснил местный житель.

Тем не менее напомним, что несанкционированная установка запрещающего знака незаконна.

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