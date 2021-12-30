Айфоны клиентов одной из мастерских во Владивостоке похитили

Преступники украли из ремонтной мастерской айфоны жителей Владивостока Фото: Евгения ГУСЕВА

Клиенты мастерской по ремонту телефонов во Владивостоке лишились дорогостоящих средств связи из-за злоумышленников. Ночные воры проникли в помещение и украли несколько iPhone. Общий ущерб от пропажи превысил 100 тысяч рублей.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что дерзкое преступление произошло во второй половине декабря в центре города. Преступники ночью проникли в одну из пользующихся спросом мастерских по ремонту бытовой и цифровой техники, откуда похитили смартфоны.

Злоумышленники вскрыли окно и попали в помещение, где взломали сейф начальника. Когда утром сотрудники мастерской обнаружили кражу, то сообщили об этом в полицию.

Стражи порядка осмотрели место преступления и сняли отпечатки пальцев предполагаемых преступников. Оперативники также просмотрели записи камер видеонаблюдения, которые помогут установить личности ночных похитителей сматфонов.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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