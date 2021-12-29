В Уссурийске во время пожара в гараже пострадал мужчина

Пожар уничтожил 30 квадратных метров площади внутри гаража. Фото: chernosliv18

В среду, 29 декабря, в Уссурийске загорелся гараж. Об этом сообщили пользователи социальных сетей. Пресс-служба МЧС Приморья прокомментировала инцидент.

Видео пожара очевидцы выложили в социальные сети. На кадрах хорошо видно пламя и огромные клубы дыма. Также можно заметить пожарную машину и скорую помощь.

По информации пресс-службы МЧС Приморья, возгорание произошло в Уссурийске на улице Агеева. В 13:26 сотрудникам службы поступил звонок, а через 8 минут они уже были на месте. На место выехали 2 машины пожарной службы и 9 человек личного состава.

К счастью, во время инцидента никто не погиб, но пострадал 69-летний мужчина. Также огонь повредил 30 квадратных метров внутренней части гаража.

Является ли мужчина хозяином гаража – неизвестно. Это и причина возгорания, как сообщили в пресс-службе МЧС, пока выясняется.

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