За минувшие сутки в Приморье 424 человека заразились COVID-19

Привито порядка 906 тысяч жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье спадает темп ежедневной заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировано 424 случая заражения, 101 605 - всего, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Выздоровели 423 человека, всего 85 072 приморца одолели болезнь. К сожалению, шестеро жителей не справились с инфекцией, всего болезнь унесла жизни 1 544 человек.

Напомним, в крае продолжается кампания массовой вакцинации. Привито как минимум первым компонентом 906 334 человека, завершили иммунизацию порядка 700 человек.

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