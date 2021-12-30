Константин Шестаков расскажет об итогах работы, планах на 2022 год и отдыхе в новогодние праздники

Беседа состоится в 17:00 30 декабря
Фото: Сергей БАЛАНОВ
В предновогоднем эфире на радио "Комсомольская правда - Владивосток" разговор состоится с мэром дальневосточной столицы Константином Шестаковым. Глава Владивостока ответит на животрепещущие вопросы, расскажет о том, чем был наполнен уходящий год, о мечтах и планах.
"КП-Владивосток" спросит мэра, на что жалуются владивостокцы и что не нравится Константину Владимировичу в городе, если не учитывать его должность мэра. В диалоге постараемся обсудить и новогодние мечты, отдых с семьей и традиции, а также топ-5 новогодних фильмов.
Слушайте предновогодний эфир 30 декабря, в 17:00 , на радио "Комсомольская правда - Владивосток".
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