Прокуратура проверит отключение отопления у 3 тысяч жителей после ЧП во Владивостоке

После аварии жители почти двух десятков домов провели вечер в холоде
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Прокуратура Владивостока и прокуратура Первомайского района города проверяют факты отключения бесперебойной подачи отопления в дома. Накануне, 29 декабря, замерзли больше 3 тысяч жителей дальневосточной столицы по адресам 2-ая Поселковая, Зои Космодемьянской после аварии. На набережной Спортивной гавани бил ключом гейзер из горячей воды, сообщили в пресс-службе ведомства.
На утро 30 декабря в большую часть домов вновь подано ГВС. Как стало известно "КП-Владивосток", прокурор Первомайского района с МУПВ "ВПЭС" и представителями управляющих компания выехали на места и осмотрели внешние придомовые сети. Организована проверка.
- В целях оперативного решения вопроса выработан комплекс технических решений для организации бесперебойного теплоснабжения. Органы прокуратуры города Владивостока дадут оценку исполнения жилищного законодательства сетевой организацией МУПВ «ВПЭС» и управляющей организацией как исполнителем коммунальных услуг, - уточнили в прокуратуре.
Напомним, авария произошла на набережной Спортивной гавани неожиданно. Произошло повреждение магистральной трассы - предположительно, из-за перепадов температур. Приморцев гейзер из воды на одной из главных достопримечательностей города не смутил: многие шутливо назвали его "новым фонтаном".
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