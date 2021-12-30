Прокуратура проверит отключение отопления у 3 тысяч жителей после ЧП во Владивостоке

После аварии жители почти двух десятков домов провели вечер в холоде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Прокуратура Владивостока и прокуратура Первомайского района города проверяют факты отключения бесперебойной подачи отопления в дома. Накануне, 29 декабря, замерзли больше 3 тысяч жителей дальневосточной столицы по адресам 2-ая Поселковая, Зои Космодемьянской после аварии. На набережной Спортивной гавани бил ключом гейзер из горячей воды, сообщили в пресс-службе ведомства.

На утро 30 декабря в большую часть домов вновь подано ГВС. Как стало известно "КП-Владивосток", прокурор Первомайского района с МУПВ "ВПЭС" и представителями управляющих компания выехали на места и осмотрели внешние придомовые сети. Организована проверка.

- В целях оперативного решения вопроса выработан комплекс технических решений для организации бесперебойного теплоснабжения. Органы прокуратуры города Владивостока дадут оценку исполнения жилищного законодательства сетевой организацией МУПВ «ВПЭС» и управляющей организацией как исполнителем коммунальных услуг, - уточнили в прокуратуре.

Напомним, авария произошла на набережной Спортивной гавани неожиданно. Произошло повреждение магистральной трассы - предположительно, из-за перепадов температур. Приморцев гейзер из воды на одной из главных достопримечательностей города не смутил: многие шутливо назвали его "новым фонтаном".

ПО ТЕМЕ:

Новый фонтан? Поток горячей воды хлынул на Спортивной набережной во Владивостоке

Огромный гейзер образовался в столице Приморья из-за прорыва трубы (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.