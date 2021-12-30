Мэрия Владивостока вновь откроет выход на лед с 1 января по 28 февраля

Шестаков заявил, что никто не хотел посягать на любимое хобби владивостокцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Владивостока обновила постановление от 28 декабря 2021 года, согласно которому, выход на лед был невозможен в период ледостава. Теперь в тексте отражены конкретные даты: рыбачить на льду можно с 1 января по 28 февраля официально. Об этом сообщили в пресс-службе администрации дальневосточной столицы.

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", выход людей на лед был запрещен, пока синоптики не подтвердят то, что он окреп. Теперь же выход разрешен до 1 марта 2022 года - это ориентировочная дата, когда лед начнет разрушаться. В пресс-службе уточнили, что горожанам все равно стоит быть предельно осторожными.

- "Покушаться" на любимое хобби владивостокцев — зимнюю рыбалку — мы точно не планировали. Речь была об организации безопасного пребывания на льду, - обозначил мэр Константин Шестаков.

При этом обязаны напомнить: выход на лед водоемов любых видов транспорта во Владивостоке категорически запрещен.

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