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Владивосток30 декабря 2021 3:58

Мэрия Владивостока вновь откроет выход на лед с 1 января по 28 февраля

В постановление от 28 декабря внесли коррективы
Руслан НОВИКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Шестаков заявил, что никто не хотел посягать на любимое хобби владивостокцев

Шестаков заявил, что никто не хотел посягать на любимое хобби владивостокцев

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Владивостока обновила постановление от 28 декабря 2021 года, согласно которому, выход на лед был невозможен в период ледостава. Теперь в тексте отражены конкретные даты: рыбачить на льду можно с 1 января по 28 февраля официально. Об этом сообщили в пресс-службе администрации дальневосточной столицы.

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", выход людей на лед был запрещен, пока синоптики не подтвердят то, что он окреп. Теперь же выход разрешен до 1 марта 2022 года - это ориентировочная дата, когда лед начнет разрушаться. В пресс-службе уточнили, что горожанам все равно стоит быть предельно осторожными.

- "Покушаться" на любимое хобби владивостокцев — зимнюю рыбалку — мы точно не планировали. Речь была об организации безопасного пребывания на льду, - обозначил мэр Константин Шестаков.

При этом обязаны напомнить: выход на лед водоемов любых видов транспорта во Владивостоке категорически запрещен.

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