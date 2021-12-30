Во Владивостоке команда блогеров устроила жителям города прослушку

Канал «Прослушка» в тиктоке набрал уже 115 тысяч подписчиков Фото: принтскрин видео.

Бывало ли у вас такое, что вы представляли себя героем фильма или клипа, когда слушали музыку в наушниках? Команда блогеров из Владивостока знает, что хоть раз но такая мысль проскальзывала у людей в голове. Ребята вооружились микрофоном и камерой и устроили в центре города прослушку для приморцев.

Суть роликов заключается в том, что парень останавливает кого-то из прохожих и спрашивает, что за музыка у него играет в этот момент. Оператор снимает все это на камеру, а далее накладывает музыкальную дорожку, которую назвал человек, на его походку. Канал «Прослушка» в тиктоке набрал уже 115 тысяч подписчиков, так что многие узнают ребят и с удовольствием делятся своим музыкальным вкусом.

Есть и те, кто не знакомы с таким творчеством и просто игнорируют просьбу называть песню, но большинство реагируют положительно. К тому же люди отмечают, что такой контент помогает пополнить свой плейлист, а это не может не радовать.

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