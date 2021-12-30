Константин Шестаков назвал проблемы, которыми он не доволен как житель Владивостока

Константин Владимирович рассказал, что проблемы копились десятилетиями. Фото: Ольга КОСТЕНКО

В гостях на радио "Комсомольская правда - Владивосток" Константин Шестаков, глава Владивостока, ответил на вопросы о том, что не удовлетворяет его жителя, невзирая на должность мэра. Он назвал насущные проблемы: общественный транспорт, пробки, однако одной из них - перегруженности и износу тепловых сетей - уделил весомое внимание. Во Владивостоке планируют большую работу по перестройке магистральных сетей, заявил Шестаков.

- Сети теплоснабжения также – это прям огонь. Это то, на что придется выделять гораздо больший и объемный бюджет. Проблемы копились десятилетиями. Если хотим без неполадок войти в отопительный сезон следующего года, серьезный объем средств придется направить. Мы приняли решения, что будут вестись работы по магистральным сетям. Тем сетям, которые выходят на улицы и районы. Чтобы можно было решить какой-то объемный вопрос. Когда мы говорим о точечном порыве и ликвидации последствий, это не системное решение. Мы просто латаем дыры.

Он добавил, что такой комплексный ремонт затронет большое количество автомагистралей: люки разбросаны по всему Владивостоку в огромном количестве.

- Большая часть проблем – следствие недосмотра и недофинансирования. Прорыв один в ДГК – и микрорайон без тепла. Вот яркий факт – сегодняшняя ночь, - рассказал глава.

Напомним, речь идет о масштабной аварии на набережной Спортивной гавани. Отключения, к тому же, произошли и на сетях МУПВ "ВПЭС" - более 3 тысяч жителей остались без отопления. Прокуратура проводит проверку.

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