Глава Владивостока назвал топ-5 своих любимых новогодних фильмов

С детьми Шестаков будет смотреть «Гарри Поттера» Фото: Сергей БАЛАНОВ

В эфире радио «Комсомольская правда - Владивосток» глава дальневосточной столицы Константин Шестаков ответил не только на актуальные вопросы, но и приоткрыл занавес в свои интересы, увлечения и семейную жизнь. Шестаков раскрыл в том числе топ-5 любимых новогодних фильмов:

- Комедии Гайдая – с большим удовольствием смотрю. С детьми будем смотреть на новогодних каникулах «Гарри Поттера»; «Кубок Огня» и «Философский камень» - их любимые части. Постараюсь их соблазнить на «Властелина колец». Мне интересно – но им пока не очень. Очень люблю ленту «Обыкновенное чудо».

В преддверии Нового года глава пожелал любить своих близких и свой дом, а также получать удовольствие от работы.

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