Кипяток хлынул потоком у входа в популярный ТЦ Владивостока

Войти в магазин в этот день смогли не далеко не все. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весьма необычный сюрприз накануне ждал клиентов торгового центра, расположенного на Эгершельде. Войти в магазин оказалось невозможно из-за потока воды, льющегося буквально над головами желающих отовариться.

Речь идет о торговом центре «Маяк»на улице Крыгина. Неожиданный водопад преградил главный вход в магазин. По словам очевидцев, где-то вше в здании прорвало горячую.

Стоит отметить, что 2 января на Эгершельде случилась авария на теплотрассе. Из-за коммунального ЧП часть района осталась без отопления и горячей воды. На место оперативно выехали специалисты ВПЭС. По данным пресс-службы администрации Владивостока на время аварийно-восстановительного ремонта без тепла остались некоторые дома на Крыгина и Стрельникова.

Напомним, перед Новым годом фонтан кипятка образовался на набережной Спортивной гавани Владивостока. Гейзер появился также из-за коммунальной аварии.

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