На реке в Приморье сгорела рыбацкая палатка

Фото: скриншот из видео, instagram.com/ulov25/

Зимняя рыбалка в Приморье редко обходится без происшествий. Только если обычно на водоемах тонут автомобили и люди, в этот раз во время отдыха загорелась рыбацкая палатка. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент произошел в понедельник , 3 января, на реке Артемовка, что на юге Приморского края. Местные до сих пор называют реку по-старому – Майха. Рыбаки, любящие отдыхать с комфортом, установили для себя палатку с обогревом. Судя по всему, в ней находился газовый баллон. Предварительно, он то и стал причиной пожара.

Пламя молниеносно объяло палатку, которая вспыхнула как спичка. Люди вокруг засуетились, стали стремительно переставлять свои автомобили подальше от пожара. Очевидцы сообщают, что звук взорвавшегося газового баллона был слышен на всю речку.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.