«Поздравившая» губернатора замерзающая пенсионерка из Партизанска отпразднует новоселье после праздников

После вмешательства Олега Кожемяко власти Партизанска быстро нашли для Татьяны Канаевой квартиру. Фото: правительство Приморского края

Пенсионерка из Партизанска, накануне Нового года записавшая душераздирающее видеопоздравление чиновникам из не отапливаемого барака, получит долгожданную квартиру сразу после новогодних праздников, сообщили «КП-Владивосток» в правительстве Приморского края.

Деревянный барак, где проживает пенсионерка, ранее признали аварийным и подлежащим сносу. Всех жильцов, кроме Татьяны Канаевой, расселили, а пенсионерка осталась одна в ветхом бараке без водоснабжения, канализации и отопления – от первоначально предложенной ей квартиры она отказалась, сочтя ее неудовлетворительной. Прокуратура обязала мэрию Партизанска предоставить женщине другое жилье до нового года, однако чиновники в срок не уложились.

Тогда пенсионерка записала нашумевшее видеопоздравление к губернатору, в котором показала в каких условиях вынуждена встречать новый год.

После вмешательства в ситуацию Олега Кожемяко вопрос решился быстро. Во время рабочей поездки в Партизанск приготовленную для пенсионерки четырехкомнатную квартиру площадью более 83 квадратных метра в микрорайоне Лозовый лично осмотрел губернатор, после чего встретился с Татьяной Канаевой и убедил ее принять новую жилплощадь после новогодних праздников.