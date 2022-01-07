Синоптики рассказали, какой будет погода на Рождество Христово в Приморье

В пятницу переменная облачность, без осадков. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 7 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -5...-16°C, информирует портал «Примпогода».

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный.Температура воздуха -9...-11°С.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха -10...-12°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -4...-6°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.