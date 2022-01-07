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Владивосток7 января 2022 0:39

Синоптики рассказали, какой будет погода на Рождество Христово в Приморье

Метеобстановку в крае 7 января определяет поле повышенного атмосферного давления
Екатерина ТИХАЯ
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В пятницу переменная облачность, без осадков.

В пятницу переменная облачность, без осадков.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 7 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -5...-16°C, информирует портал «Примпогода».

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный.Температура воздуха -9...-11°С.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха -10...-12°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -4...-6°C.

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