Синоптики рассказали, какой будет погода на Рождество Христово в Приморье

В пятницу переменная облачность, без осадков.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В пятницу, 7 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -5...-16°C, информирует портал «Примпогода».
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный.Температура воздуха -9...-11°С.
В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха -10...-12°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -4...-6°C.
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