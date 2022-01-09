Олег Матыцин удостоил приморских спортсменов почетных званий

Министр спорта РФ Олег Матыцин. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Почетные спортивные звания получили жители Приморья. Приказ о присвоении «Заслуженного мастера спорта» и «Мастера спорта России» подписал глава соответствующего министерства Олег Матыцин, руководитель регионального ведомства Жан Кузнецов поздравил земляков.

Так, звания «Заслуженных мастеров спорта» добились кудоисты Константин Караульных и Гегам Манавазян, оба парня – двукратные чемпионы мира, отмечают в министерстве физической культуры и спорта края.

«Мастеров спорта России» получили спортсменка краевой федерации настольного тенниса из Уссурийска Алена Дударь, воспитанницы региональной федерации спортивной аэробики Владислава Мясковская и Наталья Кирюшина, каратист Денис Гожин. Всего же за прошедший год такое звание получили 30 приморских атлетов.

Кстати говоря, рефери федерации тхэквондо ВТФ Владивостока Владимир Савельев тоже отмечен наградой – он получил звание «Почетный спортивный судья России».

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