Олег Матыцин удостоил приморских спортсменов почетных званий

Министр спорта РФ Олег Матыцин.
Фото: Дарья НАУМЕЦ
Почетные спортивные звания получили жители Приморья. Приказ о присвоении «Заслуженного мастера спорта» и «Мастера спорта России» подписал глава соответствующего министерства Олег Матыцин, руководитель регионального ведомства Жан Кузнецов поздравил земляков.
Так, звания «Заслуженных мастеров спорта» добились кудоисты Константин Караульных и Гегам Манавазян, оба парня – двукратные чемпионы мира, отмечают в министерстве физической культуры и спорта края.
«Мастеров спорта России» получили спортсменка краевой федерации настольного тенниса из Уссурийска Алена Дударь, воспитанницы региональной федерации спортивной аэробики Владислава Мясковская и Наталья Кирюшина, каратист Денис Гожин. Всего же за прошедший год такое звание получили 30 приморских атлетов.
Кстати говоря, рефери федерации тхэквондо ВТФ Владивостока Владимир Савельев тоже отмечен наградой – он получил звание «Почетный спортивный судья России».
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