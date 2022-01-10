Дню Тигра - быть. В Приморье закончены "разборки" за право владеть названием праздника

День тигра Владивосток празднует ежегодно. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

На товарное наименование "День тигра" давно зарился Фонд "Феникс", экологическая благотворительная организация. Ранее фонд запатентовал права на товарный знак.

Роспатент, сообщили в пресс-службе мэрии, признал регистрацию незаконной. Это значит, что теперь проведение праздника с его названием, полюбившимся горожанам, не нужно согласовывать с фондом. Ранее "День тигра" был зарегистрирована 11 мая 2021 года на правообладателя, и администрация Владивостока обжаловала решение.

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", идея праздника придумана экологом Владимиром Тройниным в 1995 году. Тогда под названием "День тигра" проводили литературные чтения и экскурсии, а позже - массовые гуляния. Организацию сначала "подхватил" природоохранный фонд "Феникс", а затем центр "Амурский тигр". Но в итоге в 2021 году Роспатент поддержал именно "Феникс".

В обращении мэрии говорилось, что День тигра администрация Владивостока проводит ежегодно с 2001 года в формате карнавального шествия, гуляния поддерживают природоохранные организации Владивостока и Приморья.

Теперь городской праздник вновь в руках горожан и властей, название менять не придется. При этом Фонд вправе обжаловать решение суда.

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