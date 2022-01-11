Следком Приморья возбудил уголовное дело на мужчину, пытавшегося похитить ребенка во Владивостоке

Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следком Приморья возбудил уголовное дело на мужчину, который накануне пытался похитить ребенка во Владивостоке.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего лица).

По версии следствия, 9 января 2022 года на лестничной площадке 1 этажа дома по проспекту Красного Знамени в городе Владивосток 6-летнего мальчика схватил обеими руками мужчина и стал удерживать, лишая его свободы. При этом на ногах ребенка были надеты коньки, и он в силу своего возраста и физического развития не мог передвигаться и покинуть подъезд. Мальчик закричал, и действия мужчины были пресечены, появившимся в подъезде очевидцем.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда во Владивостоке" похищение мальчика чуть было не произошло у гостинок по адресу Красного Знамени, 133 в воскресенье, 9 января. Один из мужчин схватил ребенка за руку в подъезде и со словами: «Пошли со мной», потащил его за собой в неизвестном направлении. Ребенок закричал, чем и привлек внимание, проходящего мимо парня, который его спас и передал родителям.