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Владивосток11 января 2022 9:14

Следком Приморья возбудил уголовное дело на мужчину, пытавшегося похитить ребенка во Владивостоке

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Владимир СЕМЕНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы

Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следком Приморья возбудил уголовное дело на мужчину, который накануне пытался похитить ребенка во Владивостоке.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего лица).

По версии следствия, 9 января 2022 года на лестничной площадке 1 этажа дома по проспекту Красного Знамени в городе Владивосток 6-летнего мальчика схватил обеими руками мужчина и стал удерживать, лишая его свободы. При этом на ногах ребенка были надеты коньки, и он в силу своего возраста и физического развития не мог передвигаться и покинуть подъезд. Мальчик закричал, и действия мужчины были пресечены, появившимся в подъезде очевидцем.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда во Владивостоке" похищение мальчика чуть было не произошло у гостинок по адресу Красного Знамени, 133 в воскресенье, 9 января. Один из мужчин схватил ребенка за руку в подъезде и со словами: «Пошли со мной», потащил его за собой в неизвестном направлении. Ребенок закричал, чем и привлек внимание, проходящего мимо парня, который его спас и передал родителям.