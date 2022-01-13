Схема движения изменится на одной из улиц Владивостока

Движение изменят, чтобы обезопасить школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни на улице Артековской во Владивостоке появятся дорожные знаки "Дети" и "пешеходный переход". Въезд на территорию школы №72, расположенной здесь, перекроют еще одним знаком.

Запретят и остановку транспорта. На выездах установят знаки "Уступи дорогу". Как пояснили в пресс-службе мэрии, это сделано, чтобы обезопасить участок. Водителей просят быть особо внимательными на этом участке.

Ранее "КП-Владивосток" писала, что на трассе Седанка-Патрокл установили камеры-фиксаторы.

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