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Владивосток13 января 2022 2:58

Схема движения изменится на одной из улиц Владивостока

На Артековской во Владивостоке у школы №72 поставят новые дорожные знаки
Руслан НОВИКОВ
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Движение изменят, чтобы обезопасить школьников

Движение изменят, чтобы обезопасить школьников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни на улице Артековской во Владивостоке появятся дорожные знаки "Дети" и "пешеходный переход". Въезд на территорию школы №72, расположенной здесь, перекроют еще одним знаком.

Запретят и остановку транспорта. На выездах установят знаки "Уступи дорогу". Как пояснили в пресс-службе мэрии, это сделано, чтобы обезопасить участок. Водителей просят быть особо внимательными на этом участке.

Ранее "КП-Владивосток" писала, что на трассе Седанка-Патрокл установили камеры-фиксаторы.

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