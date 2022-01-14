Ситуация была критической: в школу Владивостока, где мерзли дети, вернули тепло

В школе промерзли два стояка
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Отопление восстановили в школе №58 на улице Чкалова,15, во Владивостоке сегодня, 14 января. Аварийные бригады отремонтировали стояки. Температура повышается, сообщили в пресс-службе мэрии.
Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", скоро здесь начнутся занятия. Объезд провел первый замглавы администрации Сергей Дмитриенко.
- В школе № 58 ситуация была критическая. Сейчас теплоснабжение восстановлено, температура в классах и помещениях доходит до требуемых нормативов, - отметил он.
Дмитриенко поблагодарил родителей, что указали на проблему. Напомним, ситуация в школе действительно вызвала ажиотаж в соцсетях. Из-за промерзания стояков дети учились в куртках.
Специалисты проверяют жалобы на отопление школы №45 на улице 50 лет ВЛКСМ, 27. ТЭК ищет источник проблемы.
Ранее "Комсомолка" писала о более плачевном положении школы в селе Фроловке. Там батареи перемерзли напрочь.
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